"Шахтер" обыграл венгерский "Дебрецен" и занял 3-е место в Atlantic Cup

В Лагуше (Португалия) завершился матч за 3-е место турнира Atlantic Cup, в котором донецкий "Шахтер" обыграл венгерский "Дебрецен", сообщает официальный сайт горняков.

Матч завершился со счетом 2:1.

Горняки весьма активно начали матч и к середине первого тайма уже вели в счете с преимуществом в два гола. На 27-й минуте Фред открылся справа, получил мяч от Дентиньо и подал - удар Тайсона парировал вратарь, но на добивании в нужной точке оказался Бланко Лещук - 1:0. А спустя две минуты, на 29-й, отличная атака "Шахтера" привела к тому, что после эффектного паса черпаком от Тайсона, Дентиньо обработал и нанес и четкий удар мимо вратаря - 2:0.

А на 37-й минуте контратака "Дебрецена" привела к подаче Ханджича на голову Фельтшеру и точному удару последнего - 2:1.

Во втором тайме горняки не раз могли увеличить счет в матче, но, в итоге, преимущество лидера чемпионата Украины осталось минимальным.

Свой следующий матч - последний перед официальной игрой 1/16 финала Лиги Европы против "Сельты" - дончане проведут 10 февраля в Браге.