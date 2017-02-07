С "Днепра" сняли 6 очков в турнирной таблице Премьер-лиги

За невыполнение ФК «Днепр» решение Дисциплинарного комитета Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) от 22 сентября 2016 года, главную команду лишили 6 (шести) турнирных очков, сообщает официальный сайт УПЛ.

Соответствующее письмо поступило в Федерацию футбола Украины (ФФУ) от дисциплинарного комитета ФИФА.

После внесения соответствующих изменений в турнирной таблице, ФК «Днепр» опустился на одиннадцатое место турнирной таблицы.

Напомним, что ранее в этом сезоне команда "Днепр" была лишена 6-ти турнирных очков согласно решению ДК ФИФА от 20.10.2016 г.

Таким образом, на данный момент у команды 6 очков в турнирной таблице - 4 победы, 6 ничьих, 8 поражений в турнирной таблице (18 набранных баллов).