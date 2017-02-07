Президент испанской Ла Лиги и посол Украины обсудили трансфер Зозули

Президент испанской футбольной Ла Лиги Хавьер Тебас и посол Украины в Испании Анатолий Щерба, встретились в штаб-квартире Ла Лиги сегодня утром, чтобы обсудить положение дел в скандале, связанном с переходом украинского игрока Романа Зозули в мадридскую команду "Райо Вальекано", сообщает официальный сайт Ла Лиги

Тебас рассказал послу о переговорах в прошлый четверг между Ла Лигой, Ассоциацией испанских футболистов (AFE) и Райо Вальекано. Во время той встречи три стороны обязались придерживаться твердой позиции, чтобы защитить игрока как в личном плане, так и в профессиональном. И не подчиняться определенному давлению, которое противоречит этим обязательствам.

Во время сегодняшней встречи в штаб-квартире Ла Лиги, стороны пришли к общему мнению, что правительство Испании должно выразить поддержку Зозуле, поскольку в результате скандала он лишился права на труд., которое является фундаментальным правом человека.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 февраля Зозуля перешел в Райо Вальекано из Бетиса по арендному соглашению. Однако, из-за недовольства и угроз фанатов Зозуля был вынужден вернуться в "Бетис". Впрочем, теперь "Райо Вальекано" готов вернуть Зозулю обратно. Игрок обещал озвучить решение о том, перейдет ли он в мадридский клуб, во вторник.