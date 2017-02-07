Зозуля не перейдет в "Райо" и останется в "Бетисе" - СМИ

Украинский форвард Роман Зозуля определился со своим будущим и останется в «Бетисе», сообщает телеканал "Футбол" со ссылкой на свои источники.

По крайней мере, на данный момент склонен именно к такому решению. Сегодня игрок еще имеет несколько встреч, правда, они вряд ли повлияют на его позицию.

В понедельник у Зозули состоялось короткое общение с испанскими журналистами. Украинец сообщил, что в то время не выбрал приемлемого для себя варианта: или осуществить переход к «Райо Вальекано», или провести полгода без футбола в «Бетисе».

Как сообщал УНИАН, на прошлых выходных фаны «Райо» на трибунах снова выступили против перехода форварда клуба. И это – несмотря на гарантии от Испанской Федерации футбола, ассоциации игроков и самого «Райо».

Поэтому, как считает юрист Хосе Лоренсо Хименес, представляющий интересы Зозули, Романа ожидает трудное решение: "Если социальная ситуация вокруг этого перехода останется той же, что и перед началом матча, для Зозули будет невозможным играть за «Райо». Впрочем, никаких подтверждений еще нет. Во вторник мы проведем несколько важных встреч, и сделаем окончательное решение".