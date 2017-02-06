Зозуля объявит решение о продолжении карьеры во вторник

Украинский футболист Роман Зозуля примет решения насчет возможного возвращения в Райо Вальекано во вторник, сообщает SportArena со ссылкой на AS.

Представитель Зозули в Испании Хосе Лоренсо Хименеса отметил по этому поводу: «Очевидно, я немного расстроен. Я не буду подталкивать его к тому, чтобы идти к волку в пасть. Нелегко идти в место, где тебя против тебя каждый день проводят различные акции. Но я посмотрю, что он решит. Конечно, если ситуация не поменяется, для Зозули практически нереально ехать в Вальекас. Уже во вторник мы проведем больше встреч, и в этот же день Роман примет окончательное решение».

Читайте такжеФанаты "Райо Вальекано" расклеили листовки с фото Зозули и надписью "Не добро пожаловать"«Я считаю, что это подсудное дело, ведь группа болельщиков не дала человеку выполнять его работу. Зозуля спрашивал меня, как такое могло произойти в современной Испании, но даже я, испанец, этого не понимаю. Этого не могло произойти в богатой и плюралистической Испании, которую мы все хотим видеть. Никто из руководства Райо не связывался с нами. Я говорил только с представителями клуба, но не менеджерами», - продолжил Хименес.

Также он рассказал, что Зозуля «очень благодарен Бетису и всем, кто оказал ему поддержку в непростое время».

Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 февраля Зозуля перешел в Райо Вальекано из Бетиса по арендному соглашению. Однако, из-за недовольства и угроз фанатов Зозуля был вынужден вернуться в "Бетис". Впрочем, теперь "Райо Вальекано" готов вернуть Зозулю обратно.

Ранее игрок обещал озвучить решение о том, перейдет ли он в мадридский клуб, в понедельник.