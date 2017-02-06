Экс-игрок донецкого "Металлурга" перешел в белорусский "Витебск"

17:14, 06 февраля 2017
Футбол
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Подробности контракта Квашука не разглашаются.

Квашук перешел в "Витебск" в статусе свободного агента / olimpik.com.ua

Белорусский ФК "Витебск" заключил контракт с украинским нападающим Виталием Квашуком, сообщает пресс-служба "Витебска".

Виталий является воспитанником киевского «Динамо» (2007-2010).

В карьере у Виталия были такие клубы как "Металург" (Донецк, 2012 - 2013), "Заря" (Луганск, 2013 - 2015), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино, Беларусь 2016), "Олимпик" (Донецк, 2016).

В сентябре прошлого года Квашук покинул "Олимпик" и перешел в "Витебск" в статусе свободного агента.

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