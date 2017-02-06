Фанатам Бетиса не разрешили пронести баннеры в поддержку Зозули на тренировку

Некоторые поклонники Бетиса пытались воспользоваться открытой тренировкой команды, чтобы поддержать Романа Зозулю, однако им не разрешили пронести соответствующие баннеры на трибуны стадиона, где севильская команда проводит свои тренировки, информирует "Чемпион" со ссылкой на As.

Читайте такжеЗозуля: Я не боюсь ни ультрас, ни чего-либо другого, но я опасаюсь за свою семьюПосле нескольких протестов со стороны фанатов, к ним вышел Алексис Трухильо, один из помощников Виктора Санчеса дель Амо. Он пояснил, что в клубе предпочитают не отвлекать футболистов от тренировки подобным образом.

Отмечается, что разговор успокоил ситуацию.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 февраля Зозуля перешел в Райо Вальекано из Бетиса по арендному соглашению. Однако, из-за недовольство и угроз фанатов Зозуля был вынужден вернуться в "Бетис". Впрочем, теперь "Райо Вальекано" готов вернуть Зозулю обратно. Игрок обещал озвучить решение о том, перейдет ли он в мадридский клуб, в понедельник.