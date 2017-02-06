Фанаты "Райо Вальекано" протестовали против перехода Зозули во время матча чемпионата Испании

Фанаты мадридского "Райо Вальекано" превратили матч второй Лиги чемпионата Испании против "Альмерии" в акцию протеста против украинского нападающего Романа Зозули, сообщает ТСН Проспорт.

На трибунах фанаты вывесили баннер "Вальекас – это свобода, равенство и солидарность. Зозуле здесь не рады".

Более того, в день матча, на улицах Мадрида были расклеены Листовки с изображением Зозули и лозунгом "Не добро пожаловать".

Зозуля приехал в "Райо Вальекано" в футболке с гербом Украины после чего испанская пресса назвала его нацистом. Позже газета извинилась, а вот фанаты не успокоились и призвали руководство избавиться от игрока.

После этого украинец вернулся в "Бетис", но играть не может, потому что уже заявлен за "Райо". Позже "Райо" все-таки решило вернуть игрока в свои ряды.

Как сообщал УНИАН, Зозуля пообещал объявить свое окончательное решение в понедельник