Зозуля обсудит вариант возвращения в "Райо Вальекано" со своей семьей
Украинский нападающий Роман Зозуля прокомментировал готовность Райо Вальекано подписать футболиста, чей трансфер из Бетиса сорвали радикальные фанаты мадридского клуба.
Украинский нападающий Роман Зозуля намерен обсудить возникшую ситуацию со своей семьей и только после этого принять решение о повторном возвращении в Райо Вальекано, сообщает AS.
"Я хочу поговорить обо всем с моей семьей", - говорит Зозуля.
Читайте такжеПрезидент Примеры пообещал открыть уголовное дело по ситуации вокруг ЗозулиРанее стало известно, что Райо Вальекано попросило игрока вернуться в клуб, несмотря на поведение фанатов. В клубе игроку гарантировали комфорт и безопасность. Руководство Примеры и Ассоциация испанских игроков также считают, что игрок должен выступать за Райо Вальекано.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 февраля Зозуля перешел в Райо Вальекано из Бетиса по арендному соглашению. Однако, из-за недовольства и угроз фанатов Зозуля был вынужден вернуться в "Бетис". Впрочем, теперь "Райо Вальекано" готов вернуть Зозулю обратно.