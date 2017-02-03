Зозуля обсудит вариант возвращения в "Райо Вальекано" со своей семьей

Украинский нападающий Роман Зозуля намерен обсудить возникшую ситуацию со своей семьей и только после этого принять решение о повторном возвращении в Райо Вальекано, сообщает AS.

"Я хочу поговорить обо всем с моей семьей", - говорит Зозуля.

Читайте такжеПрезидент Примеры пообещал открыть уголовное дело по ситуации вокруг ЗозулиРанее стало известно, что Райо Вальекано попросило игрока вернуться в клуб, несмотря на поведение фанатов. В клубе игроку гарантировали комфорт и безопасность. Руководство Примеры и Ассоциация испанских игроков также считают, что игрок должен выступать за Райо Вальекано.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 февраля Зозуля перешел в Райо Вальекано из Бетиса по арендному соглашению. Однако, из-за недовольства и угроз фанатов Зозуля был вынужден вернуться в "Бетис". Впрочем, теперь "Райо Вальекано" готов вернуть Зозулю обратно.