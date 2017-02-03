Арендованный у "Динамо" Теодорчик в пятый раз претендует на звание игрока месяца в "Андерлехте"

Арендованный бельгийским «Андерлехтом» у киевского «Динамо» нападающий Лукаш Теодорчик снова номинирован на звание лучшего игрока месяца в брюссельском клубе, сообщает официальный сайт ФК "Динамо".

Конкуренцию в январском опросе ему составляют Иван Обрадович, Брам Нейтинк, Леандер Дендонкер и Юри Тилеманс.

Теодорчик был признан болельщиками лучшим игроком предыдущих четырех месяцев - в декабре он набрал 54% голосов, в ноябре - 69%, в октябре - 91%, в сентябре - 49%.