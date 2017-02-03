На угрожавших Зозуле ультрас "Райо Вальекано" заведут дело

12:40, 03 февраля 2017
Футбол
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Фанаты напали на президента клуба, угрожали Зозуле и оскорбляли украинского игрока на его первой тренировке в "Райо"

Фанаты оскорбляли Зозулю и требовали убраться из

Профессиональная футбольная лига Испании (LFP) инициирует открытие уголовных дел в отношении ультрас "Райо Вальекано", которые своими угрозами сорвали трансфер украинского нападающего Романа Зозули, сообщает Апостроф со ссылкой на AS.

Расследование будет открыто по отношению к ультрас, которые напали на президента "Райо Вальекано" Мартина Пресу, тех, кто выступил с угрозами в адрес Зозули и Пресы посредством официальных сообществ фанатов "Райо" в интернете, а также тех, кто вывесил баннер "Вальекас - не место для нацистов. Преса, тебя это тоже касается. Убирайся!" на тренировке команды. Кроме того, уголовное наказание могут понести ультрас, которые оскорбляли Зозулю в ходе его первой тренировки в "Райо Вальекано".

Читайте такжеПрезидент Примеры пообещал открыть уголовное дело по ситуации вокруг Зозули"Ла Лига инициирует открытие уголовных дел в отношении всех тех фанатов, которые препятствовали трансферу путем принуждения и угроз", - подчеркнул президент LFP Хавьер Тебас.

Как сообщал УНИАН, из-за недовольства и угроз фанатов Зозуля был вынужден вернуться в "Бетис". Однако теперь "Райо Вальекано" готов вернуть Зозулю обратно. Решение остается за игроком, который заявил, что ему нужно обсудить ситуацию со своей семьей.

Напомним, что футболисты "Бетиса" выразили поддержку украинскому форварду.

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