В соцсетях запустили флэшмоб в поддержку Зозули

В соцсети Twitter запустили флэшмоб #ProudOfZozulya - в поддержку футболиста Романа Зозули, которого фанатская группировка испанского "Райо Вальекано" обвинили в нацизме.

Каждый желающий присоединиться к флэшмобу должен сделать репост картинки на своей страничке.

Как сообщал УНИАН,в ночь на 1 февраля Зозуля перешел из "Бетиса" в аренду в другой испанский клуб "Райо Вальекано". Однако, фанаты "Райо", которые отличаются своими леворадикальными взглядами, назвали украинца нацистом и потребовали от руководства клуба немедленно вернуть игрока в "Бетис".

Позже на защиту футболиста выступили многочисленные известные общественные деятели, активисты. Президент испанской Примеры (высший дивизион чемпионата страны, аналог УПЛ) пообещал разобраться в этом деле, а руководство "Райо Вальекано" повторно пригласило футболиста в клуб, пообещав полную безопасность и комфорт.