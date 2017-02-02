"Бетис" выступил с официальным заявлением в поддержку Зозули

Испанский футбольный клуб "Бетис" выступил с официальным заявление по поводу ситуации, сложившейся с форвардом команды Романом Зозулей,, сообщает Dinamomania со ссылкой на Mundodeportivo.com.

Заявление клуба выглядит следующим образом:

"1. 31 января было достигнуто соглашение о переходе футболиста в "Райо Вальекано" на правах аренды до 30 июня.

2. "Бетис" глубоко сожалеет, что Зозуля со вчерашнего дня временно не может продолжать футбольную деятельность.

Читайте такжеПосольство Украины в Испании прокомментировало травлю Зозули: это - гибридная война3. В целях безопасности вчера Зозуля покинул "Райо" и вернулся в Севилью. До тех пор, пока ситуация не разрешится, игрок будет тренироваться в расположении "Бетиса".

4. Контракт Зозули с "Бетисом" рассчитан до июня 2019 года. Мы надеемся, что эта ситуация будет решена, как можно скорее, так как она является несправедливой и негативно влияет на репутацию украинского форварда.

5. Наш клуб, а также игроки команды хотят отметить примерное поведение Зозули. Учитывая, что он является нашим футболистом, мы окажем ему и его семье любую поддержку в такой сложный для любого профессионала период".

Ранее со словами поодержки в адрес футболиста выступил президент ФФУ Андрей Павелко, пообещавший обращение к руководству ФИФА и в Федерацию футбола Испании с просьбой вмешаться и помочь нашему игроку.

Как сообщал УНИАН, украинец был отдан в аренду "Райо Вальекано", однакоуже через день соглашение между клубами было расторгнуто из-за отношения к Зозуле радикально настроенных ультрас "Райо", обвинивших игрока в нацизме. В результате этого инцидента Роман, согласно регламентным нормам, может остаться без игровой практики до следующего лета.