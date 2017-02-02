Травмированный игрок киевского "Динамо" Данило Силва должен восстановиться к апрелю

Бразильский легионер киевского "Динамо" Данила Силва продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы и должен вернуться в строй в апреле, сообщает официальный сайт клуба.

- Данило Силва сейчас лечится у себя дома в Бразилии, проходит курс реабилитации. Мы поддерживаем связь и периодически общаемся через интернет. Все идет по плану, его приблизительные сроки восстановления прежние – до апреля, рассказал старший врач главной команды "Динамо" Леонид Миронов.

Как сообщал УНИАН, 23 октября в матче против "Александрии" он получил рецидив травмы, и вновь вынужден был покинуть поле. Через несколько дней Силва перенес операцию в Барселоне.