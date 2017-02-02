Президент ФФУ выступил в поддержку Зозули: "Точно знаю, что он не является неонацистом"

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко прокомментировал ситуацию с переходом украинского футболиста Романа Зозули из "Бетиса" в "Райо Вапльекано" на своей странице в Facebook, назвав ее вопиющей

"Я знаком с Романом Зозулей давно и точно знаю, что он не является неонацистом, как это утверждают отдельные болельщики мадридского «Райо Вальекано». Также я знаю, что Зозуля, как истинный патриот, помогал и помогает нашим военным, сдерживающим атаки российских террористов в зоне АТО. Так делают все граждане Украины. Но, небольшая группа фанатов испанской команды посчитала, что это неправильно, поэтому заблокировала переход Романа в свой клуб.

Читайте такжеВ соцсетях возмутились из-за истории с возвращением Зозули в "Бетис"В итоге игрок национальной сборной Украины в следующие полгода может вообще остаться вне футбола. Ситуация просто вопиющая: испанские сторонники российских террористов ломают карьеру украинскому футболисту. Это абсурд! Наша задача – помочь Зозуле, чтобы он не пропустил этот сезон и не терял формы. ФФУ уже готовит обращение к руководству ФИФА и в Федерацию футбола Испании с просьбой вмешаться и помочь нашему игроку. Также мы надеемся на содействие в решении этой проблемы посольства Украины в Испании. С Романом мы поддерживаем постоянную связь и будем оказывать ему всяческую помощь", - отметил Павелко.

Как сообщал УНИАН, Зозуля в ночь на среду перешел из "Бетиса" в мадридский "Райо Вальекано". Впрочем, сыграть за новую команду он не сможет из-за позиции радикальных фанатов левого толка этой команды, которые назвали Зозулю нацистом.