Посольство Украины в Испании прокомментировало травлю Зозули: это - гибридная война

Посольство Украины в Королевстве Испания будет оказывать поддержку Романа Зозулt из-за патовой ситуации с его трансфером в "Райо Вальекано". Об этом рассказал посол Анатолий Щерба в комментарии ТСН Проспорт.

Зозуля может остаться без игровой практики, ведь не может быть заявлен ни за "Бетис", у которого права на игрока, ни за другую команду до конца сезона.

Читайте такжеЗозулю вернут в "Бетис" из-за фанатов-коммунистов, которые обвинили украинца в "нацизме""Мы работаем в этом плане, но пока еще недостаточно информации. Уже обратились к нашей федерации (ФФУ – ред.), чтобы получить от них поддержку. Поддержка со стороны посольства предоставляется и будет предоставляться. Влияние будет, но эффективность зависит от многих факторов. Сегодня обратимся в футбольную лигу Испании. Пока не можем связаться с Романом, его телефон не отвечает, хотим организовать вместе с ним мероприятие. Эти акции - они управляемы, это является частью гибридной войны, это не какая-то акция, которая возникла на ровно месте. Уверен, что спланировано. Сразу появилось все: видео его конфликта еще в "Днепре", скриншоты комментариев. А для чего делается вся эта война? Чтобы достичь своих целей – дискредитации Украины. Надо поддержать Романа. И доказывать, что помощь армии, которая борется за целостность страны - это очень патриотично, а не переводить в плоскость, в которую пытаются некоторые силы", - прокомментировал Щерба.

Кроме того, посольство будет координировать действия относительно обращения в футбольную лиги Испании вместе с клубом Зозули "Бетисом".

Команда сейчас готовит обращение вместе с юристами.

Как сообщал УНИАН, футболист приехал в "Райо Вальекано" в футболке с гербом Украины. Испанская пресса назвала его нацистом. Позже газета извинилась, а вот фанаты не успокоились и даже вывесили баннер, чтобы Зозуля убирался прочь.