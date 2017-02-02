Знаменитый английский футболист Лэмпард объявил о завершении карьеры

Экс игрок лондонского "Челси" и ряда других английских и американских клубов Фрэнк Лэмпард объявил о завершении карьеры посредством сообщения в своем Instagram.

«После 21 невероятного года я решил, что сейчас самое подходящее время, чтобы закончить карьеру в качестве профессионального футболиста, — написал Лампард. - У меня было много предложений как из Англии, так из заграницы, но в 38 лет я чувствую, что сейчас настало время начать новую главу в моей жизни. Я очень горд тем, сколько трофеев завоевал, горд, что представлял свою страну в более чем 100 матчах и забил более 300 голов за карьеру».

Лэмпард - воспитанник Вест Хэм Юнайтед, где и начинал карьеру. Также выступал в "Суонси", "Челси" "Манчестер Сити" и команде американской MLS "Нью-Йорк Сити".

Наибольших успехов игрок достиг в лондонском "Челси", где трижды становился чемпионом Англии, четырежды - обладателем Кубка Англии, дважды - обладателем Кубка футбольной лиги и Суперкубка Англии, победителем Лиги чемпионов УЕФА-2012 и Лиги Европы УЕФА-2013.