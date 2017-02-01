"Шахтер" разгромил "Ольяненсе" на сборе в Португалии

В португальском Лагуше состоялся товарищеский матч, в котором донецкий "Шахтер" противостоял «Ольяненсе» (Ольян, Португалия) и выиграл со счетом 3:0, сообщает официальный сайт горняков.

«Горняки» не стали торопить события и постепенно наращивали преимущество. Первый опасный момент возник на 10-й минуте, когда на ударной позиции оказался Бернард. Бразилец вышел на ворота соперника под углом, но пробил рядом со штангой. В целом игра проходила в невысоком темпе, при этом футболисты «Ольяненсе» не закрывались в своей штрафной, а старались проводить контратаки. Одна из них могла быть результативной, но Олег Кудрик спас команду после удара Сиссе. На 25-й минуте «оранжево-черные» открыли счет. Тарас Степаненко, ворвавшись в штрафную с правого фланга, вырезал левой на линию вратарской, и Густаво Бланко Лещук в касание переправил мяч в сетку – 1:0. Прошло совсем немного времени, и аргентинский форвард оформил дубль. На этот раз в роли ассистента выступил Тайсон, отправивший партнера на ворота «Ольяненсе» со своей половины поля. Лещук легко переиграл голкипера и закатил мяч в сетку – 2:0. «Шахтер» не ослабил давление, и в концовке тайма Тайсон проверил на прочность штангу, а Бернард – перекладину.

После перерыва на поле вместо Максима Малышева вышел Андрей Борячук, и «горняки» стали действовать в два форварда. Именно украинец на 51-й минуте начал атаку, которую продолжил Тайсон и завершил точным ударом головой Густаво Бланко Лещук, оформивший таким образом хет-трик. Мог аргентинец вскоре забить и четвертый мяч, но, перебрасывая голкипера, немного не рассчитал. На 68-й минуте Паулу Фонсека сделал сразу восемь замен, оставив на поле Николая Матвиенко и Густаво Бланко Лещука. При этом Марсио Азеведо вышел на позицию левого полузащитника, где был очень активен. На 81-й минуте бразилец мог стать автором гола, но его удар из пределов штрафной получился неточным. Концовка встречи прошла в обоюдных атаках, однако ни одной из команд отличиться не удалось.

Следующий матч «горняки» проведут 3 февраля. В рамках турнира Atlantic Cup «оранжево-черные» сыграют с датским «Ольборгом».

«Шахтер» (Донецк, Украина) – «Ольяненсе» (Ольян, Португалия) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 Лещук (25), 2:0 Лещук (28), 3:0 Лещук (51)

«Шахтер»: Кудрик (Каниболоцкий, 68), Кобин (Срна, 68), Кривцов (Кучер, 68), Ордец (Ракицкий, 68), Матвиенко, Степаненко (к) (Танковский, 68), Малышев (Борячук, 46), Бернард (Азеведо, 68), Алан Патрик (Фред, 68), Тайсон (Марлос, 68), Лещук

Запасные: Шевченко, Пятов, Дентиньо, Феррейра

Главный тренер: Паулу Фонсека