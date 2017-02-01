В соцсетях возмутились из-за истории с возвращением Зозули в "Бетис"

В соцсетях бурно отреагировали на произошедшее, осуждая этот инцидент и призвав всех поддержать Романа Зозулю.

"Зозуля - чуть ли ни единственный футболист в стране, который очень серьезно погрузился в волонтерство и помогает нашей армии. И не только помогает, но и мотивирует помогать других. Не вписаться за него - преступление. По нашей ватной ФФУ даже не надеюсь, извините", - написал один из пользователей.

Вот реакция некоторых из них.

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Как сообщал УНИАН, 27-летний Роман Зозуля только вчера ночью перебрался из Бетиса в Райо Вальекано на правах аренды до конца сезона, но еще до заключения сделки ультрас мадридского клуба, известные своими левыми взглядами, публично обвинили украинца в нацизме и потребовали от клуба не подписывать его.

«Мы говорили с руководством Райо Вальекано насчет Зозули и пришли к соглашению, что он вернется в Севилью. Сейчас он шокирован. У него были проблемы с радикальными болельщиками в Райо, он даже написал письмо, но это не помогло», — заявил спортивный директор Бетиса Мигель Торресилья .

Таким образом, боссы Пчел пошли на поводу у фанатов команды, которые ранее потребовали от клуба избавиться от Зозули, обвинив украинца в нацизме.