Зозулю вернут в "Бетис" из-за фанатов-коммунистов, обвинивших украинца в "нацизме"

Украинский форвард Роман Зозуля, накануне отданный Бетисом в аренду Райо Вальекано, вернется в Севилью, сообщает SportArena со ссылкой на интервью спортивного директора Бетиса Мигеля Торресилья Estadio Deportivo .

«Мы говорили с руководством Райо Вальекано насчет Зозули и пришли к соглашению, что он вернется в Севилью. Сейчас он шокирован. У него были проблемы с радикальными болельщиками в Райо, он даже написал письмо, но это не помогло», — заявил функционер.

Таким образом, боссы Пчел пошли на поводу у фанатов команды, которые ранее потребовали от клуба избавиться от Зозули, обвинив украинца в нацизме.

Читайте такжеУльтрас испанского Райо Вальекано назвали Зозулю нацистом, игрок настаивает на перекручивании фактов испанским журналистом27-летний Роман Зозуля только вчера ночью перебрался из Бетиса в Райо Вальекано на правах аренды до конца сезона, но еще до заключения сделки ультрас мадридского клуба, известные своими левыми взглядами, публично обвинили украинца в нацизме и потребовали от клуба не подписывать его.

Тем не менее, клуб не стал их слушать и подписал контракт с Зозулей, который тут же написал открытое письмо к болельщикам, в котором объяснил ситуацию в Украине и свои взгляды, но, видимо, на ультрас это обращение впечатления не произвело.

Примечательно, что поскольку Зозуля не сыграл ни минуты за Райо Вальекано в официальных матчах, клуб может вернуть его Бетису прямо сейчас, избежав финансовых санкций. При этом сам футболист не сможет играть в официальных матчах до конца сезона, ведь по его ходу он числился сразу в трех клубах — Днепре, Бетисе и Райо.

Контракт Зозули с Бетисом рассчитан до лета 2019-го и в первой части сезона украинец провел за андалусийцев 150 минут в Примере.