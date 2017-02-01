Федерация футбола Украины отклонила иск Милевского к "Динамо" на 1,2 миллиона евро
16:54, 01 февраля 2017Футбол
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Форвард российского «Тосно» обвинял киевский клуб в неуплате денег, положенных по контракту.
Артем Милевский проиграл дело против "Динамо" в Палате споров ФФУ / xsport.ua
Палата споров Федерации футбола Украины отклонила иск Артема Милевского к киевскому «Динамо», сообщает Sport.ua со ссылкой на телеканал "Футбол".
Форвард российского «Тосно» обвиняет киевский клуб в неуплате ему 1,2 млн евро в 2013 году. Позиция президента «Динамо» Игоря Суркиса заключалась в том, что Милевский не выполнял условия контракта.
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Артем Милевский имеет право оспорить решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
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