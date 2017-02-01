Донецкий "Олимпик" изъявил желание проводить домашние матчи на Арене Львов

Донецкий Олимпик изъявил желание играть свои домашние матчи на Арене Львов, сообщает Чемпион со ссылкой на Первый западный канал.

Об этом сообщил и.о. директора Арены Львов Евгений Болкун, который рассказал каналу о финансовой ситуации стадиона после расторжения контракта с донецким Шахтером.

Стадион имеет еще шесть миллионов гривен долгов, а чтобы оплачивать все счета Арене Львов нужно 17 миллионов гривен в год.

Читайте такжеДонецкий "Олимпик" согласен переехать из Сум в другой город"Очень энергозатратный стадион. Здесь дорогостоящие сети, которые невозможно законсервировать или отключить в какие-то периоды. Они должны постоянно работать, даже если нет никаких мероприятий. Только на электроэнергию в месяц нам нужно минимум 300 тысяч гривен. Это значительная сумма", - сказал он.

"Олимпик изъявил желание играть на Арене Львов. Скоро начнутся переговоры. Мы расширим нашу коммерческую деятельность. Половину доходов давал именно наш коммерческий отдел. Сейчас уже запланировано провести несколько концертов", - добавил Болкун, слова которого приводит galsports.com.

В течение последнего времени "Олимпик" проводил домашние матчи в Сумах, на стадионе "Юбилейный".

На данный момент донецкий "Олимпик" занимает 5-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав в 17 матчах осенней части чемпионата сезона 2016/17 28 очков - 8 побед, 4 ничьи и 5 поражений.

Весенняя часть первенства УПЛ начнется 25 февраля.