Сербский защитник Пантич подписал контракт с киевским "Динамо"

Футбольный клуб «Динамо» подписал контракт с сербским защитником Александаром Пантичем, сообщает официальный сайт клуба.

Детали о сроках контракта и другие подробности на разглашаются.

Александар Пантич родился 11 апреля 1992 года в городе Аранджеловац.

Воспитанник футбольной школы клуба «Партизан». На профессиональном уровне дебютировал в мае 2011 года в составе белградского «Рада». Выступая за «Рад», провел 26 матчей в сербской Суперлиге.

31 августа 2012 года Пантич подписал контракт на один сезон с белградской «Црвеной Звездой». За этот сезон он сыграл 13 матчей в чемпионате Сербии.

В 2013 году Пантич перебрался на Пиренейский полуостров, заключив контракт с «Вильярреалом», в составе которого за сезон 2013/2014 провел 9 игр. Впоследствии он преимущественно выступал за другие клубы Примеры на правах аренды: в сезоне 2014/2015 - за «Кордобу» (29 матчей), в сезоне 2015/2016 - за «Эйбар» (20 матчей), в сезоне 2016/2017 - за «Алавес» (2 матча).

Еще в составе «Рада» дебютировал в еврокубках, в квалификации Лиги Европы 2011/2012, сыграл 3 матча.

Александар выступал за юношескую и молодежную сборные Сербии, вызывался в национальную.

Пантичу 24 года, его рост составляет 185 сантиметров, основная позиция на поле - центральный защитник.

Новичок украинской команды примет участие во втором тренировочном сборе «Динамо» в Испании.