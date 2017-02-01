Ультрас испанского Райо Вальекано назвали Зозулю нацистом, игрок настаивает на перекручивании фактов испанским журналистом

Ультрас испанского Райо Вальекано предупредили президента клуба Рауля Мартина Пресу, что выступают против трансфера украинского полузащитника Романа Зозули из Бетиса, поскольку не разделяют его политические взгляды, сообщает Чемпионат.

"Мартин Преса! Мы не хотим видеть в команде таких игроков, как Зозуля. Из-за его нацистских взглядов ему нельзя позволять надевать красно-белую форму. Нельзя позволить ему пачкать ее. Мы не будем рады его приходу", - говорится в заявлении болельщиков на их официальной странице в "Твиттере".

Ультрас Райо Вальекано известные в болельщицких кругах своими коммунистическими взглядами.

В свою очередь, Трибуна приводит слова Зозули после презентации в новой команде: "Мой приезд в Испанию сопровождался непониманием через журналиста, который мало знает о реальном положении дел в моей стране и моей деятельности. Я прибыл в Севилью в футболке с гербом Украины и стихами Тараса Шевченко, творчество которого изучали в школах СССР. Этот журналист написал, что на мне была майка неонацистской военизированной группы, символика которой похожа на герб Украины. Бетис попросил убрать эту статью, что было сделано немедленно, а автор признал ошибку и извинился. Я не связан с военизированными или неонацистскими организациями. Я лишь помогаю украинской армии, которая защищает мою страну, а также детям, пострадавшим от войны. Украина переживает чрезвычайно трудные времена, и мои действия полностью одобряются Райо Вальекано. Я горд стать частью этого великого клуба"

Как сообщал УНИАН, во вторник, 31 января, Зозуля перешел в Райо на правах аренды.