Зозуля перешел в команду второго дивизиона чемпионата Испании
Испанский "Бетис" объявил о трансфере Романа Зозули в "Райо Вальекано", который выступает в Сегунде – втором дивизионе чемпионата Испании.
Об этом пишет ТСН.
Украинец будет выступать в составе "Райо Вальекано" в качестве арендованного игрока. Соглашение рассчитано до конца сезона.
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Эту информацию подтвердил и новый клуб игрока на своей странице в Twitter.
OFICIAL | @zozulyaroman18 es nuevo jugador del @RVMOficial hasta final de temporada. Cedido por el @RealBetispic.twitter.com/z9D8yjOYjj— Rayo Vallecano (@RVMOficial) January 31, 2017
Отмечается, что игрок сборной Украины Роман Зозуля провел за "Бетис" 6 матчей, лишь в одном выйдя с первых минут.
Ранее СМИ сообщали, что испанский "Бетис" желает в январе, когда наступит пора зимнего футбольного межсезонья, расстаться с украинским форвардом Романом Зозулей.
Напомним, Роман Зозуля стал игроком "Бетиса" летом 2016 года, а до этого несколько лет выступал в "Днепре".