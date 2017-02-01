Зозуля перешел в команду второго дивизиона чемпионата Испании

Об этом пишет ТСН.

Украинец будет выступать в составе "Райо Вальекано" в качестве арендованного игрока. Соглашение рассчитано до конца сезона.

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Эту информацию подтвердил и новый клуб игрока на своей странице в Twitter.

Отмечается, что игрок сборной Украины Роман Зозуля провел за "Бетис" 6 матчей, лишь в одном выйдя с первых минут.

Ранее СМИ сообщали, что испанский "Бетис" желает в январе, когда наступит пора зимнего футбольного межсезонья, расстаться с украинским форвардом Романом Зозулей.

Напомним, Роман Зозуля стал игроком "Бетиса" летом 2016 года, а до этого несколько лет выступал в "Днепре".