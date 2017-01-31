Дитятьев и Хомченко подписали контракты с "Карпатами"

Центральный защитник Алексей Дитятьев подписал с львовскими «Карпатами» 3-летний контракт, сообщает Информационный центр ФК "Карпаты".

Последним клубом защитника была полтавская «Ворскла», в составе которой 28-летний защитник отыграл 40 игр и сумел четыре раза отметиться в воротах соперника.

Ранее, он выступал за донецкий «Олимпик», «Крымтеплицу», «Буковину» и «Энергию» из Новой Каховки.

Воспитанник херсонского футбола считается одним из сильнейших центральных защитников украинского чемпионата. Кроме качественных действий в обороне, Алексей активно играет на атаку, в частности во время стандартных положений.

В «Карпатах» Алексей Дитятьев будет играть под 34-м номером.

Кроме того, нападающий Виктор Хомченко и ФК «Карпаты» заключили контракт сроком на 5 лет. Воспитанник волынского футбола присоединился к «зелено-белым» на первых тренировочных сборах в Турции, где сумел убедить тренерский штаб и клубное руководство.

На уровне Лиги Пари-Матч Виктор Хомченко дебютировал в начале 2013 года, когда луцкую «Волынь» возглавлял Анатолий Демьяненко. В общем, на высшем уровне нападающий провел 26 игр, в которых забил 2 гола.

В «Карпатах» Виктор будет играть под 77 номером.

Как сообщал УНИАН, по итогам первой части сезона УПЛ 2016/17 "Карпаты" занимают последнее 12-е место в турнирной таблице - 5 очков. Команда была лишена 6-ти турнирных очков согласно решению ДК ФИФА от 04.03.2016 г.