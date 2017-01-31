Экс-игрок сборной Украины допрошен ГПУ по делу о договорных матчах

Экс-игрок сборной Украины и бывший главный тренер ФК "Тернополь" Роман Максимюк допрошен Генеральной прокуратурой Украины по делу о договорных матчах, сообщает "Футбол 24".

Пока неизвестно, в каком качестве находится на допросе Максимюк (свидетель или подозреваемый). Его имя фигурирует в признании экс-футболиста молодежного состава "Металлиста" Евгения Малика как одного из организаторов договорных матчей.

До недавнего времени Роман Максимюк возглавлял ФК "Тернополь". 18 января 2017 года тренер и клуб прекратили сотрудничество.

Максимюк известен как футболист ряда украинских клубов - "Динамо", "Днепр", "Черноморец", "Волынь", российского "Зенита", казахстанских "Атырау" и "Казахмыс".

В 1998-2002 годах провел пять матчей за национальную сборную Украины.

Тренерскую карьеру начинал в "Волыни" (2012-2015), затем работал в "Вересе" (2015) и, до последнего времени, в "Тернополе".