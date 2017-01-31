В Екатеринбурге сломались часы отсчета дней до чемпионата мира 2018 по футболу

15:38, 31 января 2017
Футбол
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Часы слоимались на следующий день после их запуска.

Часы в Екатеринбурге проработали меньше суток / ngzt.ru

В российском Екатеринбурге сломались часы, которые были установлены 30 января, за 500 дней до старта чемпионата мира по футболу-2018, сообщает Наша газета.

Читайте такжеНа строящемся к ЧМ-2018 стадионе "Зенит" в России обнаружили аммиак и формальдегидЧасы проработали лишь сутки. Они были установлены в Историческом сквере города. 

Почему часы остановились пока неизвестно.

Накануне, на торжественном открытии побывали губернатор Свердловской области и глава Администрации города Екатеринбург.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира-2018 по футболу должен пройти в России. Несмотря на все протесты мировой общественноти из-за действий РФ на международной арене, в частности, аннексии украинского Крыма и конфликта на Донбассе, ФИФА никак не может решится отобрать у РФ право проведения турнира.

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