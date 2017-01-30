Экс-игрок "Днепра" Лучкевич подписал контракт с бельгийским "Стандардом"
16:26, 30 января 2017Футбол
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Детали соглашения не раскрываются.
Лучкевич подписал контракт с бельгийским клубом / standard.be
Украинский футболист Валерий Лучкевич перешел из "Днепра" в "Стандард", сообщает официальный сайт бельгийского клуба.
Контракт между игроком и клубом был подписан сегодня. Детали соглашения не раскрываются.
21-летний Лучкевич родился в Запорожье и является воспитанником местного футбола. Играл за молодежную команду "Металлург" (Запорожье). Профессиональную карьеру начал в 2014-м году и на протяжении трех лет (2014-2016) выступал за "Днепр".
Выступал за сборные Украины разных возрастов (U-17, 19 и 21). В национальную команду не привлекался.
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