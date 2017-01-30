Экс-игрок "Днепра" Лучкевич подписал контракт с бельгийским "Стандардом"

Украинский футболист Валерий Лучкевич перешел из "Днепра" в "Стандард", сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

Контракт между игроком и клубом был подписан сегодня. Детали соглашения не раскрываются.

21-летний Лучкевич родился в Запорожье и является воспитанником местного футбола. Играл за молодежную команду "Металлург" (Запорожье). Профессиональную карьеру начал в 2014-м году и на протяжении трех лет (2014-2016) выступал за "Днепр".

Выступал за сборные Украины разных возрастов (U-17, 19 и 21). В национальную команду не привлекался.