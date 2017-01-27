"Шахтер" сыграл вничью с венской "Аустрией" на первом сборе в Португалии

Сегодня «горняки» провели первый товарищеский поединок на сборе в Португалии, где встречались с венской "Аустрией" и сыграли вничью, сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

Матч завершился со счетом 2:2.

Главный тренер Паулу Фонсека с первых минут выпустил молодых игроков: голкипера Олега Кудрика, защитника Николая Матвиенко и полузащитника Александра Зубкова. Также в основе вышел новичок команды аргентинский нападающий Густаво Бланко Лещук.

Дебют встречи прошел в неспешном темпе. Первый опасный момент возник на 14-й минуте: Дарио Срна выполнил нацеленную передачу на Александра Зубкова, но тому не хватило точности. Тут же мог отличиться Густаво Бланко Лещук, замыкавший прострел Фреда, – также мимо. В эти минуты «Шахтер» владел подавляющим преимуществом, но первой забила «Аустрия». Грюнвальд после одной из немногих контратак оказался в нужном месте и пробил Олега Кудрика. Вскоре счет сравнял Густаво Бланко Лещук. На 28-й минуте Бернард запустил в штрафную Зубкова, тот прострелил на аргентинца, и новичок дончан со второй попытки поразил ворота австрийцев – 1:1. В концовке тайма «Аустрия» провела острую контратаку и после удара Фризенбихлера снова вышла вперед.

Читайте такжеБланко Лещук официально представлен в качестве игрока "Шахтера"На вторую половину матча Паулу Фонсека выпустил абсолютно новый состав. На 51-й минуте мог сравнять счет Дентиньо, но бразилец не попал в створ после прострела Факундо Феррейры. Футболисты «Шахтера» продолжали атаковать. Реальные шансы отличиться были у Феррейры. На 70-й минуте форвард дончан выходил один на один с голкипером, но не сумел его переиграть. В следующей атаке он же оказался на острие, однако затянул с ударом, и момент был исчерпан. На 74-й минуте на поле вместо Алана Патрика появился Андрей Борячук. Давление на ворота «Аустрии» усилилось, и в одной из атак после удара Вячеслава Танковского мяч от штанги влетел в сетку – 2:2. В финале встречи победу «оранжево-черным» могли принести все тот же Танковский и Борячук, но счет не изменился.

Завтра «Шахтер» проведет очередной спарринг. На этот раз соперником будет шведский «Норчепинг». Начало встречи в 17:30 по киевскому времени.

«Шахтер» (Донецк, Украина) – «Аустрия» (Вена, Австрия) – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 Грюнвальд (18), 1:1 Лещук (28), 1:2 Фризенбихлер (41), 2:2 Танковский (78)

«Шахтер»: Кудрик (Шевченко, 46), Срна (к) (Кобин, 46), Кучер (Кривцов, 46), Ракицкий (Ордец, 46), Матвиенко (Азеведо, 46), Малышев (Степаненко, 46; Алан Патрик, 87), Фред (Танковский, 46), Зубков (Марлос, 46), Тайсон (Алан Патрик, 46; Борячук, 74), Бернард (Дентиньо, 46), Лещук (Феррейра, 46)

Запасные: Пятов, Каниболоцкий

Главный тренер: Паулу Фонсека