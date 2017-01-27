Лига наций УЕФА стартует в сентябре 2018-го, Украина предварительно попадает в Дивизион А

Союз европейских футбольных ассоциаций расскрыл детали проведения нового турнира для национальных сборных - Лиги наций УЕФА, который стартует в сентябре 2018 года, сообщает официальный сайт УЕФА.

Все 55 команд будут распределены по четырем дивизионам: A, B, C и D - в соответствии с их положением в рейтинге УЕФА для национальных сборных на конец Европейской квалификации ЧМ-2018 (на 15 ноября 2017 года).

В дивизион A попадут 12 команд с наивысшим рейтингом, 12 следующих - в лигу B, следующие 15 - в лигу C, а 16 последних - в лигу D.

Последний промежуточный рейтинг УЕФА для национальных сборных был составлен 14 ноября 2016 года по завершении осенней программы отборочных матчей ЧМ-2018 (не путать с отдельным рейтингом ФИФА). Если бы состав дивизионов Лиги наций определялся им, то картина выглядела бы следующим образом...

ДИВИЗИОН A (четыре группы по три сборные)

Германия, Франция, Бельгия, Португалия, Швейцария, Испания, Англия, Италия, Хорватия, Польша, Ирландия, Украина

ДИВИЗИОН B (четыре группы по три сборные)

Нидерланды, Россия, Исландия, Венгрия, Уэльс, Босния и Герцеговина, Швеция, Греция, Словакия, Австрия, Израиль, Словения

ДИВИЗИОН C (одна группа из трех сборных и три группы по четыре сборные)

Северная Ирландия, Румыния, Чехия, Турция, Албания, Дания, Черногория, Сербия, Болгария, Шотландия, Норвегия, Литва, Азербайджан, Кипр, Финляндия

ДИВИЗИОН D (четыре группы по четыре сборные)

Эстония, Беларусь, Грузия, Армения, Латвия, Фарерские острова, Казахстан, Молдова, Люксембург, Македония, Косово, Лихтенштейн, Мальта, Андорра, Сан-Марино, Гибралтар

УЕФА образает особое внимание, что состав лиг носит предварительный характер. Официальный состав групп будет объявлен только по окончании Европейской квалификации в ноябре 2017 года. Поэтому у сборных еще есть все шансы подняться дивизионом выше или опуститься ниже.

Как сообщал УНИАН, Лига наций УЕФА — будущий международный футбольный турнир среди сборных Европы, который будет проводиться под руководством УЕФА. Впервые запланирован на 2018 год, по окончанию чемпионата мира 2018. В турнире будут действовать принципы повышения и понижения в классе. Частота проведения турнира — раз в 2 года, выявление победителя — по нечетным годам. Согласно заявлению УЕФА матчи турнира будут проводиться в сроки в которые, по состоянию на 2014 год, проводится большинство международных товарищеских матчей, и предполагается, что турнир заменит эти матчи. Турнир будет связан с отборочным циклом к чемпионатам Европы, давая дополнительную возможность выхода в финальную стадию ряду национальных сборных.