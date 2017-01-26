Вратарь турецкой команды парировал пенальти и забил мяч в свои ворота после объятий партнера

Голкипер дубля турецкой команды "Газиантепспор" отличился автоголом в матче чемпионата одной из низших турецких лиг, когда после отраженного пенальти его обнял партнер по команде, сообщает Life Video.

Голкипер, имя которого не называется, парировал удар с 11 метров, после чего его слишком активно поздравил одноклубник.

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