Вратарь турецкой команды парировал пенальти и забил мяч в свои ворота после объятий партнера
18:04, 26 января 2017Футбол
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Инцидент произошел в одной из низших турецких лиг.
Голкипер дубля Газиантепспора пропустил мяч после столкновения с собственным защитником / TurkceSpiker.Com
Голкипер дубля турецкой команды "Газиантепспор" отличился автоголом в матче чемпионата одной из низших турецких лиг, когда после отраженного пенальти его обнял партнер по команде, сообщает Life Video.
Голкипер, имя которого не называется, парировал удар с 11 метров, после чего его слишком активно поздравил одноклубник.
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