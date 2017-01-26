Вратарь французского "Нанси" надел форму соперников и помог им выиграть (видео)

Курьезный эпизод случился в полуфинальном матче Кубка французской лиги между "Монако" и "Нанси". Антигероем матча стал вратарь Ги Н’Ди Ассембе, сообщает Апостроф.

Камерунский голкипер появился на поле в футболке "Монако". Арбитр матча Руди Букке не разрешил Н’Ди Ассембе надеть свой комплект формы из-за расцветки. Запасного комплекта у камерунца не оказалось, но на помощь пришли "монегаски". Технический персонал "Монако" предложил футболисту свой вратарский комплект, на котором "Нанси" перед игрой заменил только клубную эмблему своим логотипом.

Читайте такжеОпределились все участники плей-офф Лиги чемпионовВ итоге именно грубейшая ошибка Н’Ди Ассембе помогла "Монако" одержать минимальную победу. В одном из эпизодов матча вратарь вышел из ворот и должен был спокойно забирать мяч, но вместо этого по-волейбольному смахнул его в сторону своих ворот. Тут как тут оказался форвард "Монако" Радамель Фалькао, который и переправил мяч в сетку.

Этот гол оказался единственным в матче и позволил "Монако" пробиться в финал турнира 1:0.