Защитнику "Александрии" грозит 4 года дисквалификации за допинг - СМИ

Защитник Александрии Станислав Микицей может быть отстранен от футбола на четыре года из-за приема запрещенных препаратов, сообщает Sport.segodnya.ua.

В организме игрока после одного из матчей прошлого года обнаружено запрещенное вещество. Источники в ФФУ подтвердили, что речь идет о препарате, который используется для лечения гипертонии. Он относится к допингу, поскольку является стимулятором сердечной деятельности. Эти документы федерация футбола Украины получила от УЕФА.

Если Микицей согласится с обвинением, игрока ожидает дисквалификация на 2 года. В ином случае, если данный факт будет доказан, футболист может быть отстранен от игры на 4 года. Впрочем, наказание игроку может составить и меньше двух лет. Для этого необходимо доказать, что препарат, который принимал Микицей, был прописан врачом от повышенного давления. Однако неизвестно, как отреагируют на подобные доказательства функционеры УЕФА.

Читайте такжеУПЛ. "Александрия" выбила "Черноморец" из зоны Топ-6 в турнирной таблицеВ данный момент Александрия находится на тренировочном сборе в Турции и, по информации источника, не комментирует ситуацию. Ожидается, что объяснения по этому поводу футболист вместе с клубным врачом предоставят по возвращению в Украину.

Если Микицей получит четырехлетнюю дисквалификацию подобный строк отстранения может стать одним из самых строгих в истории УПЛ. В 2015 году подобный бан получил защитник Металлиста Дмитрий Антонов, применявший метандиенон для увеличения мышечной массы.

27-летний бек Александрии является ключевым игроком линии обороны команды Шарана. В текущем сезоне на его счету 12 матчей, в которых он забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.