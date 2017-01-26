Самым крупным трансферным "расточителем" в Европе за последние пять лет стала Английская Премьер лига (инфографика)

Такие данные обнародованы на страницах еженедельника «Новое Время».

Рейтинг клубов с отрицательным трансферным сальдо ожидаемо и с огромным гандекапом возглавила Английская Премьер лига – ее общий «минус» составил более 3 млрд евро. Интересно, что больше всех в Англии на трансферы потратил «Манчестер Сити» - более 500 млн евро.

Далее в списке чемпионатов с отрицательным трансферным балансом идет Немецкая Бундеслига (-342,6 млн евро), Турецкая Суперлига (-почти 176 млн евро), Российская Премьер лига (-почти 166 млн евро) и Итальянская Серия А (-почти 158 млн евро).

Отметим, что Украинская Премьер лига сохраняет положительное трансферное сальдо по итогам последних 5 сезонов на уровне + 85,7 млн евро.

Рейтинг клубов с положительным трансферным сальдо за 2012-2016 годы выглядит следующим образом: Португальская Примера (почти 710 млн евро), Голландская Ердивизия (485 млн евро), Первая Хорватская Лига ( 148 млн евро), Бельгийская Жупиле Лига (139 млн евро) и Швейцарская Суперлига (118 млн евро).

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Не менее интересный состав имеет рейтинг клубов по потенциальной прибыли от возможных трансферов: «Барселона», «Тоттенхэм», «Атлетико Мадрид», «Лестер Сити», «Реал Мадрид», «Арсенал Лондон» , «Ливерпуль», «Наполи», «Саутгемптон» и «Рома».

Полную инфографику можно увидеть в свежем номере журнала «Новое время».