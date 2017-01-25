Киевское "Динамо" проиграло австрийскому "Лиферингу" в контрольном матче в Испании
17:53, 25 января 2017Футбол
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Игра завершилась со счетом 1:3.
"Динамо" впервые проиграло в новом году / fcdynamo.kiev.ua
В Марбелье (Испания) завершился товарищеский матч, в котором киевское "Динамо" проиграло австрийскому "Лиферингу", сообщает официальный сайт столичного клуба.
Игра завершилась со счетом 1:3.
Киевляне открыли счет на 27-й минуте, когда пенальти реализовал Андрей Ярмоленко. Сразу после возобновления игры Хайдара сравнял счет. А на 78-й минуте Стурм вывел "Лиферинг" вперед - 2:1. Наконец, на 90-й минуте, Грабовач забил третий гол в ворота украинской команды.
Ранее на сборе в Испании киевляне обыграли немецкий "Санкт-Паули" (3:1) и китайский "Тяньцзинь Теда" (3:0).
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