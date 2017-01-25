"Палермо" хочет перехода своего шведского форварда в "Динамо"

Итальянский «Палермо» готов продать в киевское «Динамо» полузащитника Оскара Хильемарка, сообщает Sport.ua.

Об этом сообщил спортивный директор «Палермо» Никола Салерно.

СМИ сватают Хильемарка в украинский клуб на протяжении последних недель.

«По Хильемарку есть несколько предложений, однако мы ожидаем факс от киевского «Динамо» на предмет трансфера футболиста. Это самый реальный претендент на шведа», - отметил Салерно.

Ранее СМИ уже сообщали о возможности Хильемарка перебраться в «Динамо».