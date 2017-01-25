"Палермо" хочет перехода своего шведского форварда в "Динамо"
15:37, 25 января 2017Футбол
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В последние недели скандинава упорно сватают в украинский клуб.
Хильемарка хотят продать в "Динамо"/ в ближайшее время / Alchetron
Итальянский «Палермо» готов продать в киевское «Динамо» полузащитника Оскара Хильемарка, сообщает Sport.ua.
Об этом сообщил спортивный директор «Палермо» Никола Салерно.
СМИ сватают Хильемарка в украинский клуб на протяжении последних недель.
«По Хильемарку есть несколько предложений, однако мы ожидаем факс от киевского «Динамо» на предмет трансфера футболиста. Это самый реальный претендент на шведа», - отметил Салерно.
Ранее СМИ уже сообщали о возможности Хильемарка перебраться в «Динамо».
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