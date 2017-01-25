Форвард Будковский покинет "Шахтер" и будет искать новую команду
15:10, 25 января 2017Футбол
294
Футболист не полетел с командой на сбор в Португалию.
Будковский будет искать новую команду / shakhtar.com
Лидер чемпионата Украины - донецкий «Шахтер» - отправился на свой второй тренировочный сбор в Португалию без Филиппа Будковского, сообщает телеканал "Футбол".
Форвард теперь будет искать себе новую команду.
Кроме того, Гиорги Арабидзе, возвращается в дублирующий состав горняков.
Сегодня в 16:00 у «Шахтера» уже запланирована первая тренировка.
Виктор Коваленко имеет проблему с ахиллом, поэтому занятия проведет под наблюдением медицинской службы. К активным тренировкам уже должен вернуться Богдан Бутко, который восстановился после травмы скулы.
Как сообщал УНИАН, горняки проведут первый официальный матч в 2017-м году в рамках плей-офф Лиге Европы, когда 16 февраля сыграют с испанской "Сельтой".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter