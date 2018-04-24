Футбольное межсезонье-2017: скромность на трансферном рынке и амбиции на поле

Многие команды уже провели первые матчи в новом году и сразу же дали пищу для размышлений болельщикам и специалистам. Так, например, донецкий «Шахтер» в стартовом матче 2017-го одержал «дежурную» победу над польской «Краковией» (2:0). Но никак не «дежурным» в этом матче стал состав команды: на поле вышли Марсио Азеведо, пропустивший первую часть сезона из-за травмы, и Алан Патрик, вернувшийся из аренды. Оба сыграли по 45 минут, что вполне нормально для товарищеского матча в межсезонье. На сборах тренеры хотят увидеть в действии максимальное количество игроков и, зачастую, на первый и второй таймы выходят абсолютно разные игроки. Так, например, во втором тайме игры «Шахтера» с «Краковией», где тренерский штаб горняков полностью поменял состав, вместо Феррейры вышел экс-игрок львовских «Карпат» Густаво Бланко-Лещук. На данный момент, это единственный игрок, которого приобрели в зимнее межсезонье. У всех остальных исполнителей, возвращающихся в «Шахтер», попросту заканчивается срок аренды в клубах, в которых они выступали ранее.

«Я считаю, что Бланко-Лещук – это открытие нынешнего сезона в чемпионате Украины, – отмечает генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин. – Мы за ним начали следить, как только он попал в «Карпаты». Во львовской команде Густаво раскрылся, и мы должны быть благодарны «Карпатам» за то, что они нашли такого футболиста. Признаться, переговоры с львовянами были сложными и долгими, но в итоге все прошло на высшем уровне, и мы заключили контракт с нападающим».

Говоря о дальнейших действиях на трансферном рынке, гендиректор отметил: «Еще за два месяца до открытия трансферного окна мы говорили о том, что если подписания и будут, то, максимум, один-два игрока. Одно приобретение мы уже сделали, а дальше будет видно - ситуация меняется каждую неделю. До конца сборов еще много времени, но, на данный момент, особой потребности в покупке новых футболистов у нас нет».

Вместе с тем, «Шахтер» охотно раздает игроков, трое из которых ушли в аренду – Артур Загорулько, Максим Жичиков и даже такой перспективный исполнитель как Александр Караваев, который пошел набираться опыта в турецкий «Фенербахче». У Евгения Селезнева с дончанами закончился контракт, и он, на правах свободного агента, подписал соглашение с «Карабюкспором».

Скромность в вопросе приобретения игроков в нынешнее межсезонье – характерная черта для всех без исключения клубов украинской Премьер-лиги (собственно, это стало доброй традицией два-три года назад), в том числе, для другого отечественного гранда – киевского «Динамо».

На данный момент клуб пополнили только игроки, у которых истек срок арендного договора – Владислав Калитвинцев («Черноморец») и Роман Яремчук («Александрия»). А, вернувшийся было из аренды в компании с Калитвинцевым-младшим Александр Андриевский, тут же отправился в новую аренду в тот же клуб – одесский «Черноморец». В аренду в полтавскую «Ворсклу» отправился Дмитрий Хлебас. А вот воспитанник «Динамо» голкипер Александр Рыбка, успевший, в свое время, поиграть в донецком «Шахтере» и вернуться в «Динамо», закрепиться в команду так и не сумел. Несколько дней назад он подписал контракт с турецким «Карабюкспором» на 2,5 года на правах свободного агента. Контракт с «Динамо» у него уже завершился. Также завершился контракт у Евгения Макаренко, который отверг новый контракт на ухудшенных финансовых условиях.

Из тех, кто может покинуть команду в ближайшее время, чаще всего обсуждается кандидатура Сергея Сидорчука, которого куда уже только не «сватали» - в турецкий «Фенербахче», итальянскую «Рому», испанский «Депортиво» и английский «Кристал Пэлас»… Страсти вокруг игрока разгорелись еще больше, когда он сам заявил, что никуда из «Динамо» уходить не собирается. Также есть отдельные предложения у Евгения Хачериди, Жуниора Мораеса, Дерлиса Гонсалеса, Александра Гладкого и Домагоя Виды. Впрочем, руководство «Динамо» пока не оглашало планов продавать кого-либо из выше перечисленных игроков.

Касательно приобретений, то в этом плане киевляне тешат публику только слухами. Столичный клуб всерьез нацелен на Оскара Хильемарка из итальянского «Палермо» и Томаша Кадара из польского «Леха». Пока же, в новое трансферное окно, не был подписан ни один исполнитель…

Львовские «Карпаты» нынешней зимой разбрасываются собственными игроками, что называется, направо и налево. Последней ласточкой в этом списке (24 января, – УНИАН) стал воспитанник «Карпат» Василий Кравец. «Карпаты» и испанский «Луго» договорились о полугодовой аренде с правом выкупа испанцами игрока. Защитник уже покинул Анталью, где свои сборы проводят «зелено-белые», и отправился в Галисию для прохождения медосмотра и подписания личного контракта. Воспитанник школы «Карпаты» дебютировал на уровне Премьер-лиги 10 мая 2015 года, в матче против одесского «Черноморца» (2:0). Всего же за время, проведенное в первой команде (полтора года), латераль сыграл 32 поединка.

Ранее «Карпаты» покинул Гегам Кадимян, перешедший в луганскую «Зарю» и Владимир Костевич, пополнивший ряды польского «Леха». Наконец, Юрий Захаркив, Вадим Страшкевич, Евгений Чумак, Владимир Савошко, Артур Карноза, Константин Ярошенко и Габриэль Окечукву также больше не являются игроками львовского клуба.

В свою очередь, львовяне уже приняли в ряды команды Артема Филимонова и Евгения Боровика, ушедших из одесского «Черноморца» на правах свободных агентов. Также на просмотре в стане «бело-зеленых» находятся Алексей Дитятьев («Ворскла»), Виктор Хомченко («Волынь») и Михаил Калугин, представляющий белорусский клуб «Крумкачы».

Столь резкую смену состава можно объяснить неурядицами в клубе. Но здесь стоит напомнить, что, по итогам 17-ти туров в УПЛ, львовяне занимают последнее место в турнирной таблице, набрав 5 очков, но имея игру в запасе. Также стоит отметить, что перед началом сезона Карпаты были лишены 9-ти пунктов. Весной курс команды, как и состав, будут обновлены, и львовские болельщики увидят совершенно новую команду.

Некогда «клуб номер три» украинского футбола - днепропетровский «Днепр» - нынешней зимой продал Андрея Близниченко, который стал одноклубником Рыбки и Селезнева в турецком «Карабюкспоре». Этот трансфер помог «Днепру» заработать 300 тысяч евро.

«Днепр» заработал на трансфере Близниченко в «Карабюкспор» 300 тысяч евро, и это плюс. Решение было выгодным для обеих сторон. Андрею хотелось попробовать себя в новом чемпионате. Здесь он не смог проявить себя в той мере, в которой хотел. Смена обстановки должна пойти ему на пользу. Он талантливый игрок и ждет гораздо большего от своей карьеры», – отметил главный тренер команды Дмитрий Михайленко.

Еще ряд игроков днепропетровской команды зимой стали свободными агентами, а вот о пополнении, как и в большинстве клубов УПЛ, речь пока не идет.

Вышедшая на позиции «номер три» (вместо «Днепра») в Украине луганская «Заря», помимо уже упомянутого Кадимяна, заключила контракт с Анджело Качавендой из сербской «Войводины». Луганчане явно не собираются сдавать своих позиций и ведут весьма разумную и рациональную политику на трансферном рынке. В нынешнее межсезонье команду уже покинули Михаил Сиваков и Александр Караваев. В ближайшее время команду может покинуть еще один ключевой исполнитель Иван Петряк - один из лучших молодых футболистов Украины в данный момент. Пока же эти потери удается компенсировать весьма качественными и бюджетными приобретениями.

Наконец, срок аренды в «Заре» завершился у игрока «Шахтера» Эдуарда Соболя. Но, похоже, по этому поводу волноваться руководству луганского клуба и тренеру Юрию Вернидубу не стоит. Гендиректор донецкого клуба Сергей Палкин отмечает: «К Эдуарду Соболю есть интерес со стороны «Бешикташа». Мы обсуждали с футболистом этот вопрос. Он хочет остаться в «Заре». Для него это лучше. Мы учитывали желание игрока. Хотя, если бы турецкий клуб проявил интерес раньше, возможно, мы отдали бы Соболя в аренду до конца сезона. Сейчас же нет смысла ехать на два месяца в Турцию, а потом – возвращаться».

В остальных украинских клубах тенденция та же, если не более печальная. В основном, игроков берут в аренду или подписывают с ними полноценный контракт совершенно бесплатно – в качестве свободных агентов. Третий вариант, это когда игроки сами возвращаются из аренды в другом клубе. На покупку футболистов нет финансовых возможностей даже у середняков элитного украинского дивизиона, что уж говорить об аутсайдерах.

Трансферный рынок-2017 в самом разгаре. Но ожидать каких-либо крупных сделок от украинских клубов в зимнее межсезонье не стоит…

Кирилл Стадниченко