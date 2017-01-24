Игрок "Карпат" Кравец перешел в аренду испанский "Луго"

13:22, 24 января 2017
Футбол
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Контракт подписан до конца сезона 2016/17.

Кравец через полгода может стать полноценным игроком

Львовские «Карпаты» и испанский «Луго» договорились о полугодовой аренде с правом выкупа Василия Кравца, сообщает ФК "Карпаты".

Защитник покинул Анталью, где свои сборы проводят «зелено-белые» и отправился в Галисию для прохождения медосмотра и подписания личного контракта.

Василий Кравец воспитанник школы "Карпаты". Дебют на уровне Премьер-лиги состоялся 10 мая 2015 года, в матче против одесского «Черноморца» (2:0). В общем, за время проведенное в первой команде, латераль сыграл 32 поединка.

Как сообщал УНИАН, ранее "Карпаты" покинули Гегам Кадимян (перешел в луганскую "Зарю") и Густаво Бланко-Лещук (в донецкий "Шахтер").

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