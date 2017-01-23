Киевское "Динамо" на 21-м месте в сводной таблице Лиги чемпионов, "Шахтер" - 26-й

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составил сводную турнирную таблицу за всю историю Лиги чемпионов, где киевское "Динамо" заняло 21-е место, а донецкий "Шахтер" - 26-е, сообщается в Twitter УЕФА.

Составители таблицы отдавали командам за каждую победу 2 очка, а за ничью - 1.

Читайте такжеУкраина в еврокубках: "Динамо" громко хлопнуло дверью, максимум от "Шахтера"На счету "Динамо" за все годы выступлений в турнире 29 побед, 27 ничьих и 53 поражения - 85 очков, у "Шахтера" - 26 побед, 13 ничьих и 35 поражений - 65 баллов.

Лучшей командой в истории ЛЧ является мадридский "Реал" (319), который на 5 очков опережает своего извечного соперника "Барселону" - 314. В 10-ку лучших также входят "Бавария", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Ювентус", "Милан", "Челси", "Порту" и "Лион".

Как сообщал УНИАН, в нынешнем сезоне ЛЧ "Динамо" набрало 5 очков в 6 матчах (1 победа, 2 ничьи, 3 поражения) и заняло последнее место в группе.