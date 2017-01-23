Серб Качавенда стал игроком луганской "Зари"

Вторым игроком, который официально пополнил ряды луганской «Зари» в 2017-м году стал полузащитник Анджело Качавенда, сообщает пресс-служба ФК "Заря".

Несколько дней назад он присоединился к команде на сборах в Запорожье и в понедельник с футболистом был подписан четырёхлетний контракт.

Анджело родом из сербского города Нови-Сад. С 12-ти лет являлся игроком футбольного клуба «Войводина». Отметим юный возраст футболиста - накануне Анджело исполнилось 18 лет.

В сезоне 2016/17 играл за Ю-19 «Войводины», завершив со своей командой первый круг на 3 месте из 16 возможных. Из 15- матчей, которые провела его команда, принимал участие во всех играх и провёл на поле в каждой встрече все 90 минут. Голов не забивал, но отдал 5 результативных передач. Играет Анджело на позиции опорного полузащитника.

В украинской команде игрок будет задействован под номером 32.

Как сообщал УНИАН, после осенней части чемпионата украинской Премьер-лиги сезона 2016/17 "Заря" занимает 3 место в турнирной таблице. В 18 играх луганчане одержали 10 побед, при 4 ничьих и 4 поражениях - 34 очка.

Чемпионат УПЛ возобновится в конце февраля.