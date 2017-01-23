Защитник польского "Леха" в шаге от перехода в киевское "Динамо"

Защитник польского "Леха" (Познань) Томаш Кадар в шаге от перехода в киевское "Динамо", сообщает SportArena со ссылкой на Przegladsportowy.pl.

Переговоры между "Лехом" и киевским клубом близки к завершению. За защитника бело-синие заплатят полякам 2,5 миллиона евро. Переход футболиста состоится сразу же после возвращения президента "Динамо" Игоря Суркиса, который должен подтвердить трансфер.

Сообщается, что киевский клуб намерен продать защитника Домагоя Виду. Это позволит сохранить часть зарплатной ведомости после приобретения Кадара.

Помимо киевлян в игроке заинтересован также "Бирмингем", идущий на 12-м месте в турнирной таблице ангийского Чемпионшипа. Футболист в свое время выступал на Туманном Альбионе. В 18 лет он подписал контракт с "Ньюкаслом", но пробиться в основу не сумел, сыграв за 4 года лишь 18 поединков. Также в его активе выступление в Англии за "Хаддерсфилд".

Ранее сообщалось о том, что киевлянам удалось договориться с руководством польского клуба по поводу трансфера игрока. В то же время, "Лех" успел найти замену венгру в лице защитника Владимира Костевича, а также ведет переговоры с итальянским "Асколи" по Блажею Аугустину.

Ранее "Динамо" покинул левый защитник Евгений Макаренко. Эту позицию, как и место в центре обороны может закрыть Кадар.

В текущем сезоне на счету 27-летнего защитника 19 матчей за поляков во всех турнирах.

В случае приобретения Кадара, он станет вторым игроком, перешедшим из "Леха" в Динамо. Первым был форвард Лукаш Теодорчик, который был приобретен летом 2014-го за 4 миллиона евро.