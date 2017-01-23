Игрок "Халл Сити" получил перелом черепа и кровоизлияние в мозг в матче с "Челси" (видео)

Полузащитник "Халл Сити" Райан Мэйсон получил перелом черепа в матче 22-го тура чемпионата Англии с "Челси" (0:2), сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на The Mirror.

Кроме того, футболисту диагностировано кровоизлияние в мозг. В настоящее время он находится в больнице.

На 12-й минуте игры в штрафной гостей произошло столкновение защитника Гэри Кэйхилла и Мэйсона. Если игрок "Челси" пришел в себя достаточно быстро, то хавбеку "Халла" медики оказывали помощь более пяти минут. На Мэйсона надели кислородную маску, после чего унесли с поля на носилках. Вместо него на поле вышел Дэвид Мейлер.

Матч английской Премьер-лиги "Челси" - "Халл Сити" завершился со счетом 2:0 в пользу лондонской команды.