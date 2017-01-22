"Шахтер" обыграл польскую "Краковию" в первом матче 2017 года

В дебютном поединке 2017 года соперником «Шахтера» в Ла-Манге стала польская «Краковия», которую горняки обыграли со счетом 2:0, сообщает официальный сайт горняков.

Встреча началась в умеренном темпе. Первый опасный момент возник на 10-й минуте: Факундо Феррейрапробивал по воротам с хорошей позиции, но его удару помешал защитник. Поляки ответили выходом один на один Пентека – Антон Каниболоцкий здорово сыграл на опережение. Со временем преимущество «горняков» стало более явным. Одним из самых активных в эти минуты был Марлос. Он дважды после сольных проходов наносил удары, но оба цели не достигли. Хороший шанс на 27-й минуте был у Марсио Азеведо. Левый защитник «Шахтера» мощно пробивал из пределов штрафной, вот только мяч прошел чуть выше перекладины. В концовке тайма команды обменялись опасными выпадами. Сначала Антон Каниболоцкий спас после удара с близкой дистанции, а за минуту до перерыва Факундо Феррейра, перебрасывая голкипера, попал в штангу.

По окончании перерыва Паулу Фонсека выпустил 11 новых футболистов, среди которых оказались Густаво Бланко Лещук, недавно присоединившийся к дончанам и дебютировавший сегодня в «Шахтере», и Александр Зубков. К слову, именно украинец стал самой заметной фигурой в начале тайма. Сперва его дальнему удару не хватило каких-то сантиметров. А на 55-й минуте Зубкова на ворота соперника вывел Бернард, и Александр четко реализовал выход один на один – 1:0. Была возможность отличиться и у Бланко Лещука. Он замыкал прострел Исмаили, но защитники помешали аргентинцу пробить точно. В конце матча вместо Александра Зубкова вышел Андрей Борячук. На 89-й минуте он заработал угловой, после которого «оранжево-черные» установили окончательный счет поединка: Василий Кобин выполнил стандарт, а Дентиньо оказался в нужное время в нужном месте, точно пробив головой – 2:0.

Сегодня «Шахтер» возвращается в Киев, а 25 января отправится на второй сбор в Португалию.

«Шахтер» (Донецк, Украина) – «Краковия» (Краков, Польша) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 Зубков (55), 2:0 Дентиньо (89)

«Шахтер»: Каниболоцкий (Пятов, 46), Срна (к) (Кобин, 46), Кривцов (Кучер, 46), Ракицкий (Ордец, 46), Азеведо (Исмаили, 46), Степаненко (Танковский, 46), Малышев (Фред, 46), Марлос (Зубков, 46; Борячук, 82), Алан Патрик (Дентиньо, 46), Тайсон (Бернард, 46), Феррейра (Бланко Лещук, 46)

Запасные: Шевченко, Кудрик, Матвиенко, Арабидзе, Будковский