Экс-футболист Валеев присоединился к Воронину в тренерском штабе немецкого "Бюдериха"

Главный тренер клубе региональной лиги Северной Рейн-Вестфалии ФК «Бюдерих» Андрей Воронин принял в тренерский штаб Руслана Валеева, сообщает Спорт-Экспресс.

Валеев, как и Воронин, родился в Одессе и является воспитанником местного ФК "Черноморец". Он переехал в Германию на три года позже самого Воронина, но карьеру также начинал в Бундеслиге. После выступлений в молодежном составе "Черноморца" игрок провел два сезона в "Борусси" (Менхенгладбах), после чего играл за "Де Графсхап", Эммен" (оба - Нидерланды), "Черноморец" (2007—2009) и российский "Шинник" из Ярославля, где завершил карьеру игрока в 2010-м году.

В 2000 году в составе юношеской сборной Украины стал серебряным призёром чемпионата Европы. В 2001 году в составе молодежной сборной Украины выступал на чемпионате мира в Аргентине.

Как сообщал УНИАН, накануне Андрей Воронин стал главным тренером "Бюдериха", который выступает в седьмом по значимости немецком дивизионе.