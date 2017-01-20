Германия подаст заявку на проведение футбольного Евро-2024

Немецкий футбольный союз принял решени об участии Германии в конкурсе на право проведения чемпионата Европы по футболу 2024 года, сообщается на официальном сайте DFB.

Решение было принято единогласно в пятницу на заседании Союза во Франкфурте.

По регламенту заявочной кампании, DFB должен до 3 марта представить свою заявку в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Предполагается, что в случае победы заявки Германии, турнир пройдет на 10 стадионах страны.

Президент DFB Райнхард Гриндель отметил:"Чемпионат Европы в 2024 году может стать важным флагманским проектом для всего немецкого футбола, Мы примем чемпионат на высочайшем уровнем во всех десяти принимающих городах. В Германии отличные стадионы, у нас есть инфраструктура, которая полностью готова к проведению столь крупного мероприятия, и у нас есть ряд ноу-хау, благодаря чему проведение Евро будет экономически обоснованно".

Ранее последние крупные международные футбольные турниры проводились в Германии в 1988 году (Евро) и в 2006-м (чемпионат мира).