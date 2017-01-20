Швед Хильемарк отказался переходить в киевское "Динамо" - СМИ
12:09, 20 января 2017Футбол
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Игрок итальянского "Палермо", вероятнее всего, перейдет в другую. команду Серии А - "Рому".
Хильемарк не видит себя в чемпионате Украины / Alchetron
Полузащитник итальянского «Палермо» Оскар Хильемарк отказался от предложения киевского «Динамо», сообщает Sport.ua со ссылкой на итальянского журналиста Джанлуку Ди Марцио
Читайте также"Динамо" отправилось на первый сбор в зимнее межсезонье в ИспаниюИгрок мотивировал отказ своим нежеланием переезжать в Украину. Кроме того, по данным итальянского репортера, в скором времени Хильемарк перейдет на правах аренды в римскую «Рому».
Ранее сообщалось о том, что «Динамо» интересуется шведским футболистом и готово выделить на трансфер 24-летнего игрока около 3-х миллионов евро.
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