Экс-игрок сборной Украины Воронин начнет тренерскую карьеру в клубе 7-й немецкой лиги

Бывший игрок сборной Украины Андрей Воронин спустя три года по окончании карьеры игрока начнет тренерскую деятельность в немецком "Бюдерихе", который выступает в 7-м дивизионе национального чемпионата, сообщает официальный сайт клуба.

Предыдущий тренер Дирк Хаусвальд покинул команду.

Читайте такжеЭкс-футболист Воронин заявил о желании стать тренером сборной УкраиныВоронин - воспитанник одесского футбола в Украине поиграл только за молодежный состав одесского "Черноморца". Всю профессиональную карьеру провел в зарубежных клубах. Он выступал за немецкие "Боруссия" (Менхенгладбах), "Майнц", "Кельн", "Байер", "Герту" и "Фортуну", английский "Ливерпуль" и российское "Динамо" (Москва).

В составе сборной Украины провел 74 игры, забил 8 голов.

В середине мая 2014 года московское «Динамо» не предложило Воронину продление контракта. После ухода из «Динамо» Воронин не стал рассматривать варианты продолжения карьеры в российском чемпионате, рассчитывая вернуться в чемпионат Германии.

В конце октября 2016 года, после прохождения курсов в ФФУ, Андрей Воронин получил диплом тренера.