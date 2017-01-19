Экс-вратарь "Шахтера" подписал контракт с полтавской "Ворсклой"

21-летний экс-вратарь донецкого "Шахтера" Богдан Сарнавский присоединился к полтавской "Ворскле", сообщает пресс-служба клуба.

Голкипер подписал с новым клубом полноценный полуторагодовой контракт.

Читайте также"Динамо" не смогло одолеть "Ворсклу" в матче Премьер-лигиСарнавский - воспитанник киевской школы футбола. Играл за молодежные команды "Динамо" и "Арсенал". "Взрослую" карьеру начал в столичном "Арсенале" (2012/13), откуда попал в "Шахтер" (2013-2016). Первую половину сезона 2016/17 провел в российской "Уфе".

Играл за сборные Украины всех возрастных групп (U-16 - U-21) кроме национальной.

Кроме Сарнавского, сегодня также продлил контракт с "Ворсклой" один из лидеров команды нападающий Дмитрий Хлебас.

Как сообщал УНИАН, на данный момент "Ворскла" занимает 6-е место в турнирной таблице УПЛ. На счету команды 23 очка в 18 матчах - 6 побед, 5 ничьих и 7 поражений.